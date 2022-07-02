Жительница Кузбасса понесет наказание после гибели ребенка от переохлаждения

Трагедия произошла в Кузбассе в декабре 2021 года. Местная жительница, 34-летняя женщина, выпила спиртное и уснула. При этом она знала, что входные двери частного дома не закрываются на замок, и ее сын в возрасте одного года и семи месяцев может выйти на улицу самостоятельно, если за ним не присматривать.

Утром женщина обнаружила ребенка на приусадебном участке без верхней одежды. Прибывшим на место медикам оставалось констатировать смерть мальчика. Экспертиза показала, что причиной смерти маленького кузбассовца стало общее переохлаждение организма, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд признал мать мальчика виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.