Жительница Кузбасса получит вознаграждение за травматическую находку

Неизвестный мужчина принес в один из ломбардов Березовского пистолет, по его словам, он был пневматическим.

Работница приняла его, но из-за опасений обратилась в полицию для подтверждения разновидности. Там оружие осмотрели и пришли к выводу, что это травматический пистолет ТТ-Т, которй не был зарегистрирован.

Сотрудники правоохранительных органов поблагодарили женщину за находку. Горожанка по итогам расследования может получить вознаграждение в две тысячи рублей. А вот владельцу грозит возможная ответственность по уголовному делу, передает Росгвардия по Кемеровской области.