Жительница Кузбасса получит вознаграждение за травматическую находку

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Жительница Березовского принесла в полицию пневматический пистолет, который оказался травматическим.

Неизвестный мужчина принес в один из ломбардов Березовского пистолет, по его словам, он был пневматическим.


Работница приняла его, но из-за опасений обратилась в полицию для подтверждения разновидности. Там оружие осмотрели и пришли к выводу, что это травматический пистолет ТТ-Т, которй не был зарегистрирован.


Сотрудники правоохранительных органов поблагодарили женщину за находку. Горожанка по итогам расследования может получить вознаграждение в две тысячи рублей. А вот владельцу грозит возможная ответственность по уголовному делу, передает Росгвардия по Кемеровской области.

Фото: Росгвардия по Кемеровской области

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