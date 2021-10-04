Жительница Кузбасса получила срок за смертельное "падение" на сожителя

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Женщине из Кемеровской области был вынесен приговор за то, что она убила сожителя, якобы упав на него с ножом.

По данным следствия, в апреле 2020 года 44-летняя жительница Прокопьевска распивала спиртные напитки вместе со своим 41-летним сожителем. Произошла ссора, в ходе которой злоумышленница несколько раз ударила мужчину ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Злоумышленница решила никому не сообщать о преступлении, поэтому тело было найдено только когда в гости пришел приятель погибшего.


Правоохранительные органы задержали женщину. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Задержанная заявляла, что не наносила сожителю смертельных ранений, а лишь упала на него с ножом в руках, когда тот сидел в кресле. В ходе следствия выяснилось, что показания женщины не были правдивыми, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд приговорил прокопчанку к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

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