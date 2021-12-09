Жительница Кузбасса получила срок после махинаций с квартирами для детей-сирот

Установлено, что 36-летняя жительница Таштагола, будучи индивидуальным предпринимателем, в период с февраля по август 2019 года осуществляла незаконную деятельность. Она передала своей знакомой, руководящей отделом по учету и распределению жилья, взятку в 569 000 рублей. Взамен чиновница предоставляла ей данные об аукционах по покупке жилья для детей-сирот.

"Директор поясняла ей, какие квартиры есть у агентства в наличии. Чиновница вносила в техническую документацию параметры именно этих квартир, при этом специально завышала аукционную цену недвижимости. Таким образом единственным участником аукционов становилась фирма обвиняемой, в связи с чем торги признавались несостоявшимися и жилые помещения приобретались по условиям аукционной цены", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В результате бюджету города был причинен ущерб более чем на 2,5 млн рублей. Суд признал женщину виновной по п. "б" ч.4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу в крупном размере". Злоумышленнице назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и выплата штрафа в 3 млн 414 тысяч рублей. Отмечается, что свой срок преступница будет отбывать после достижения ее младшим ребенком 14 лет.