Жительница Кузбасса получила наказание за торговлю опасным алкоголем

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Суд в Кемеровской области вынес приговор жительнице пгт, которая сбывала напитки с повышенным содержанием метилового спирта.

Правоохранители выявили незаконную деятельность 49-летней жительницы пгт Промышленная в сентябре 2021 года. Женщина реализовывала опасный для здоровья алкоголь: эксперты установили, что в изъятой жидкости наблюдается повышенное содержание метилового спирта и сивушных масел.


В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Ранее жительница пгт уже привлекалась к административной ответственности за сбыт спиртосодержащей жидкости, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

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