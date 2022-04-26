Жительница Кузбасса получила наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации

Зимой 2019 года жительница Юрги занимала должность оператора почтового отделения.

Имея доступ к компьютерной информации, она внесла недостоверные сведения, на основании которых оформила счет с выдачей банковской карты на имя местного жителя, после чего ее активировала, передает СК по Кемеровской области.

Сотрудники ФСБ выявили данный факт и вынесли приговор 43-летней женщине по статье "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения".

Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно.