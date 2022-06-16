Жительница Кузбасса получила наказание после гибели ребенка в огне

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Суд в Кемеровской области вынес приговор женщине, которая допустила смерть своего сына.

Смертельный пожар произошел в январе 2021 года в Крапивинском районе. Местная жительница, злоупотреблявшая спиртным, находилась дома вместе с маленькой дочерью и четырехлетним сыном. Женина на протяжении нескольких дней пила алкоголь и не контролировала детей, при этом зная, что мальчик часто играл с зажигалкой и ранее уже поджигал разные предметы. Возникло возгорание, которое заметили соседи. Очевидцы спасли из огня девочку, однако второй ребенок остался в объятом пламенем доме.


В отношении 36-летней женщины были возбуждены уголовные дела, одно из которых – о причинении смерти по неосторожности. При этом установлено, что семья состояла на учете как неблагополучная, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил жительнице Кузбасса наказание в виде двух лет исправительных работ с аналогичным испытательном сроком. Кроме того, 5% от заработка женщины будет направляться в доход государства.

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