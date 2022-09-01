Жительница Кузбасса получила менее 200 000 рублей за гибель сына

Кузбассовец, управляя исправным автомобилем, нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода. Молодой человек получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия, не оказав ему помощь. Впоследствии пострадавший юноша скончался. Мать погибшего обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП, ее требования были удовлетворены.

Кузбассовцу нужно было выплатить потерявшей сына женщине 162 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Приставы обратили взыскание на заработную плату должника, его деньги в банке, а также запретили мужчине регистрировать транспортные средства.

Таким образом компенсация была взыскана в полном объеме.