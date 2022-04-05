Жительница Кузбасса получила компенсацию за гибель отца на шахте

Кузбассовец работал в подрядной организации в должности подземного электрослесаря. Работая на одной из шахт, мужчина в результате несчастного случая получил травмы, от которых скончался. По результатам проведенного расследования было установлено, что вины рабочего в случившемся нет, а вот предприятие нарушило правила охраны труда.

Дочь погибшего обратилась в суд с иском о взыскании моральной компенсации. Суд удовлетворил требования гражданки и постановил взыскать с предприятия 550 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Приставы обратили взыскание на деньги организации в банке, а также запретили регистрировать транспортные средства.

После этого моральная компенсация дочери скончавшегося рабочего была полностью выплачена.