Жительница Кузбасса погибла под колесами электровоза

Инцидент произошел сегодня ночью на перегоне между станциями Красный Камень и Черкасов Камень. Машинист электровоза заметил, что железнодорожные пути переходит женщина, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на предпринятые меры, трагедии избежать не удалось. Пешеход, 57-летняя киселевчанка, погибла на месте от полученных травм.

Прибывшие на место правоохранители установили, что женщина не отреагировала на сигналы и не отошла на безопасное расстояние. Предварительно, жительница Киселевска находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Сейчас транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.