Жительница Кузбасса погибла от рук возлюбленного после пожелания смерти

Трагедия произошла в марте 2021 года. Следствием установлено, что пара из Мариинского района поссорилась в ходе застолья. Женщина пожелала сожителю смерти, а тот в ответ несколько раз ударил ее стамеской в спину. Потерпевшая вышла на приусадебный участок, где злоумышленник позже нашел ее тело.

Мужчина рассказал о происшествии соседям, которые вызвали "скорую помощь". Медики констатировали смерть женщины и вызвали правоохранителей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии особого режима.