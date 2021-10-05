Жительница Кузбасса погибла от рук возлюбленного после пожелания смерти

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В Кемеровской области женщина погибла от рук сожителя после пожелания смерти.

Трагедия произошла в марте 2021 года. Следствием установлено, что пара из Мариинского района поссорилась в ходе застолья. Женщина пожелала сожителю смерти, а тот в ответ несколько раз ударил ее стамеской в спину. Потерпевшая вышла на приусадебный участок, где злоумышленник позже нашел ее тело.


Мужчина рассказал о происшествии соседям, которые вызвали "скорую помощь". Медики констатировали смерть женщины и вызвали правоохранителей.


В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии особого режима.

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