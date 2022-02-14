Жительница Кузбасса отсудила у работодателя зарплату за полгода

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Женщина из Кузбасса обратилась в суд по причине невыплаты заработной платы за шесть месяцев.

Женщина работала в одной из автошкол Кузбасса бухгалтером, однако заработную плату она не получала на протяжении полугода. За этот период накопилось 144 000 рублей. Начальство организации аргументировало это сложным финансовым положением.


Чтобы получить средства, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Суд удовлетворил требования работницы.

– <...> было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. руб, – передает УФССП по Кемеровской области.

В настоящее время задолженность по заработной плате и исполнительский сбор взысканы в полном объеме.

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