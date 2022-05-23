Жительница Кузбасса оставила грудного ребенка одного в машине

Полицейские шли по одной из улиц Кемерова, когда заметили столпотворение возле припаркованного автомобиля. Выяснилось, что внимание горожан привлекла неверно припаркованная иномарка, препятствовавшая движения другого транспорта. При ближайшем рассмотрении жители кузбасской столицы заметили на заднем сидении люльку, в которой находился спящий младенец.

Правоохранители в присутствии свидетелей опустили стекло и вытащили девочку на свежий воздух. Ребенок не пострадал. Выяснилось, что его мать, 25-летняя беловчанка, приехала в областной центр и, оставив полуторамесячную дочь в машине, пошла оформлять документы в соседнее здание, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении женщины составили административный протокол. Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.