Жительница Кузбасса осталась без карты из-за долгов по вывозу отходов экс-супруга

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В Кемеровской области женщина лишилась доступа к карте за неуплату уборки мусора возле дома бывшего мужа.

Жительница Тисуля в комментариях под одним из постов в Instagram-аккаунте губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева рассказала, что сотрудники местных коммунальных служб вынудили ее платить за вывоз мусора у дома экс-супруга, откуда она выписалась, а после съехала в 2015 году.


Она отметила, что отношения с мужчиной были расторгнуты еще в 2013, но ей до сих пор отправляли счета за вывоз ТКО из жилища бывшего благоверного, которые она не оплачивала, за что суд якобы заблокировал ее банковскую карту.

– Я не пользуюсь этим имуществом. Куда мне обращаться? – задалась вопросом гражданка.

Ответ последовал от компании "Чистый город": плата за услугу по обращению с ТКО – обязанность собственников. В случае, если никто не проживает в доме, то объем коммунальной услуги рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

Да!
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