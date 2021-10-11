Жительница Кузбасса осталась без карты из-за долгов по вывозу отходов экс-супруга

Жительница Тисуля в комментариях под одним из постов в Instagram-аккаунте губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева рассказала, что сотрудники местных коммунальных служб вынудили ее платить за вывоз мусора у дома экс-супруга, откуда она выписалась, а после съехала в 2015 году.

Она отметила, что отношения с мужчиной были расторгнуты еще в 2013, но ей до сих пор отправляли счета за вывоз ТКО из жилища бывшего благоверного, которые она не оплачивала, за что суд якобы заблокировал ее банковскую карту.

– Я не пользуюсь этим имуществом. Куда мне обращаться? – задалась вопросом гражданка.

Ответ последовал от компании "Чистый город": плата за услугу по обращению с ТКО – обязанность собственников. В случае, если никто не проживает в доме, то объем коммунальной услуги рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.