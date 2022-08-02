Жительница Кузбасса оклеветала возлюбленного из-за тяги к спиртному

По версии следствия, в июне 2022 года 37-летняя жительница Междуреченска, будучи пьяной, обратилась в полицию с заявлением на своего возлюбленного. Горожанка обвиняла сожителя в том, что он склонял ее к самоубийству и якобы пытался убить, вытолкнув из окна. Правоохранители предупредили женщину об уголовной ответственности за заведомо ложную информацию, однако междуреченка стояла на своем.

При проверке выяснилось, что пьяная горожанка разозлилась на возлюбленного, который не отпускал ее в магазин за алкоголем, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Женщина решила покинуть дом через окно. Вылезая на улицу, она травмировалась и решила оговорить мужчину.

В отношении междуреченки возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Рассмотрением дела займется суд.