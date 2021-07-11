Жительница Кузбасса оказалась под угрозой колонии за потраченные с чужой карты деньги

Согласно данным полиции, в Ленинске-Кузнецком к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина, которая заявила о пропаже банковской карты, с которой неизвестные списали деньги. Сумма ущерба составила 1 600 рублей.

Как оказалось, платежное средство нашла 46-летняя местная жительница, которая решила воспользоваться находкой в своих целях. Деньги она потратила в разных магазинах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь нашедшей карту женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Дело направлено в суд, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.