Жительница Кузбасса оказалась под угрозой колонии за потраченные с чужой карты деньги

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В Кемеровской области перед судом предстанет местная жительница, которая решила не возвращать найденную банковскую карту.

Согласно данным полиции, в Ленинске-Кузнецком к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина, которая заявила о пропаже банковской карты, с которой неизвестные списали деньги. Сумма ущерба составила 1 600 рублей.


Как оказалось, платежное средство нашла 46-летняя местная жительница, которая решила воспользоваться находкой в своих целях. Деньги она потратила в разных магазинах.


По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь нашедшей карту женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Дело направлено в суд, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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