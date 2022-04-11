Жительница Кузбасса оказалась отрезана от малолетних детей дверью

Инцидент произошел в городе Юрга, где женщина не смогла попасть в квартиру самостоятельно. При этом в жилище в этот момент находились двое малолетних детей.

Доступ в помещение гражданка смогла получить при помощи спасателей, которые в компании полиции прибыли на указанный адрес. С использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты вскрыли запертую дверь.

В результате произошедшего дети не пострадали. Помощь медиков им не потребовалась.