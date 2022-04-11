+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Жительница Кузбасса оказалась отрезана от малолетних детей дверью

0
Фото:  

Жительница кузбасского города забила тревогу после того, как не смогла попасть в свой дом, где находились несовершеннолетние дети. На помощь гражданке прибыли мужчины из спасательной службы.

Инцидент произошел в городе Юрга, где женщина не смогла попасть в квартиру самостоятельно. При этом в жилище в этот момент находились двое малолетних детей.


Доступ в помещение гражданка смогла получить при помощи спасателей, которые в компании полиции прибыли на указанный адрес. С использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты вскрыли запертую дверь.


В результате произошедшего дети не пострадали. Помощь медиков им не потребовалась.

Фото: ВКонтакте / "Агентство по защите населения и территории Кузбасса"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35257

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined