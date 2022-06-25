Жительница Кузбасса обнаружила у стен кафе открытый люк

В сообществе во "ВКонтакте" жительница Ленинска-Кузнецкого сообщила об опасности, которая подстерегает прохожих у заведения общепита, что на проспекте Ленина 53/2.

– <...> открыт люк,хоть и пустой но все же коммунальные службы закройте (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сказала возмущенная горожанка.

Впрочем, в комментариях под постом согласились с автором, что в темноте кто-нибудь может провалиться в дыру и получить серьезные травмы. В связи с этим граждане попросили администрацию обратить внимание на опасный объект.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что неизвестные в Кемерове сняли крышку с глубокого колодца.