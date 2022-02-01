Жительница Кузбасса обнаружила "сюрприз" в купленном фаршированном перце

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Фото:  

Ленинск-кузнечанка поделилась фотографией фаршированного перца, купленного в магазине. Внутри продукта она нашла "сюрприз".

Жительница Ленинска-Кузнецкого в одном из местных пабликов опубликовала пост, где высказала недовольство о приобретенном продукте.


Дело в том, что в фаршированном перце оказалась личинка.

— <...> за приличную сумму данный перчик с таким красавчиком. <...> В этот магазин ,больше точно не ногой (пунктуация и авторский стиль сохранены— прим.ред.), — подытожила негодование женщина.

Новость собрала множество комментариев. Большинство из пользователей усмехнулись над покупкой.

— "Мне кажется вы ее не протушили", "За то мяса больше, жалуются еще...", "После термообработки даже лапки не согнулись. Ощущение, что сверху положили. Уж слишком вид свежий у личинуса", — пошутили подписчики.

Автор фотографии также уточнила, что живность в последнем приготовленном перце случайно обнаружил ребенок.


Да!
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