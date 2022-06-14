Жительница Кузбасса обнаружила плесень в свежей выпечке

Мариинка рассказала, что приобрела слойку с ветчиной и сыром в одном из продуктовых магазинов. Придя домой, девушка обнаружила, что помимо заявленных ингредиентов в "свежей" выпечке присутствует инородный продукт. Судя по фотографиям, сделанным жительницей Мариинска, начинка слойки покрылась плесенью.
‒ Странно, неожиданно и в свежей выпечке такое видеть, ‒ высказались комментаторы.
Также пользователи Сети отметили, что девушке следовало вернуть товар ненадлежащего качества.
Фото: ВКонтакте / Мариинск Подслушано
Загрузка комментариев