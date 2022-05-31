Жительница Кузбасса обнаружила насекомых в пакете с булочками

Соответствующее сообщение в социальных сетях оставила жительница Междуреченска. Женщина рассказала, что купила булочки в ларьке со свежей выпечкой, расположенном вблизи школы №1 на улице Пушкина. По возвращении горожанка обнаружила, что покупка "облеплена" насекомыми. Свои слова она подкрепила снимком, на котором действительно видны несколько муравьев, находящихся на булочках.

– Пришли домой они все в муравьях. Эти киоски кто-то проверяет вообще? Представляю что у них в самой пекарне творится (стиль сохранен – прим. ред.), – пожаловалась междуреченка.

Комментаторы отметили, что автору поста следовало сразу отнести покупку обратно и заявить о некачественном товаре. Также пользователи Сети предположили, что насекомые могли пробраться в упаковку уже после того, как женщина покинула торговую точку.

Некоторые кузбассовцы пошутили, что муравьи являются "полезной и вкусной" добавкой к хлебобулочному изделию.