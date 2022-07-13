Жительница Кузбасса напала на ребенка ради нескольких сотен рублей

Инцидент произошел в марте 2022 года в Гурьевске. Местная жительница, 35-летняя женщина, заметила на улице девочку, которая зажимала в ладони купюру достоинством 500 рублей. Злоумышленница решила заполучить деньги и потребовала, чтобы ребенок отдал ей их. Когда восьмилетняя девочка отказалась, гурьянка ударила школьницу по руке. Купюра выпала на землю, откуда ее и подобрала злоумышленница. Девочка рассказала о происшествии родителям, а те заявили о преступлении в полицию. Однако работа правоохранителей была затруднена тем, что юная горожанка утверждала о нападении мужчины. Выяснилось, что ребенок попросту перепутал пол грабителя.

"По записям с камер видеонаблюдения, установленных в районе нападения, сотрудник полиции опознал местную жительницу, которая по внешним данным и манере одеваться действительно была похожа на мужчину", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия. Злоумышленница признала вину и возместила родителям потерпевшей ущерб.

Суд приговорил горожанку к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.