Жительница Кузбасса лицом к лицу встретилась с крупным лосем

По данным рассказчицы, поделившейся роликом с крупным лосем в Сети, лесного жителя она запечатлела на камеру недалеко от Калтана. На видеозаписи можно заметить, что во время съемки животное нерасторопно прогуливалось в районе протоптанной тропы. При этом его даже не смутило присутствие наблюдателя с гаджетом.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда жители Кемеровской области "лицом к лицу" встречаются с дикими лосями. Например, недавно представитель семейства оленевых едва не стал причиной аварии на кемеровской дороге.