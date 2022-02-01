Жительница Кузбасса лишилась закопанных в огороде ценностей при попытке снять порчу

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Беловчанка, под наставничеством цыганки, закопала ценности ради снятия порчи, после чего лишилась благ.

Жительница Белова впустила в свой дом цыганку, которая просила у нее еду. Пока женщина вела с той беседу, злоумышленница предупредила о необходимости снятия порчи.


Потерпевшая согласилась на обряд, для которого нужны были деньги и ювелирные изделия. По легенде для выздоровления женщине нужно было закопать реквизит в непрозрачные пакеты у себя в огороде. В случае, если та их выкопает, то ритуал лечения не сработает.


Через некоторое время горожанка обнаружила, что закопанных вещей нет. "Целительница" вместо снятия порчи, украла у нее деньги и ювелирные изделия. Сумма ущерба составила более 250 000 рублей, передает ГУ МВД по Кемеровской области.


По итогу мошенницу задержали и возбудили уголовное дело. По решению суда, она получила три года лишения свободы условно.

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