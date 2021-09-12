Жительница Кузбасса лишилась денег с банковского счета после потери гаджета

По предварительной информации, жительница Анжеро-Судженска забыла свой гаджет на одной из городских остановок, где его и обнаружил злоумышленник. Мужчина решил воспользоваться возможностью и извлечь выгоду из находки.

Так, вместо того, чтобы вернуть телефон законной владелице, он решил оставить его себе и присвоить через приложение "мобильного банка" деньги потерпевшей. В общей сложности 28-летний горожанин перевел на свой счет 8 000 рублей.

Правоохранителям удалось задержать недобросовестного местного жителя. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Меру пресечения для мужчины выберет суд. Гаджет стражи закона передали собственнице, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.