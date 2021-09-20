Жительница Кузбасса лишилась денег из-за утоления жажды цыганки

По предварительным данным, 86-летняя жительница города Прокопьевск заявила стражам закона о похищении 49 000 рублей. Пенсионерка отметила, что деньги из жилища пропали после визита цыганки, которая торговала по квартирам молоком и медом.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Она дала признательные показания. Из похищенных денег у нее было изъято лишь 15 000 рублей, остальное она успела потратить, — пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также стражи закона установили, что ценности женщина присвоила из прикроватной тумбочки, когда хозяйка дома отвлеклась на просьбу гостьи о стакане с водой, им обвиняемая планировала утолить свою жажду.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным приговором по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" передано в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.