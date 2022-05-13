Жительница Кузбасса лишилась 850 тыс рублей в попытке аннулировать кредит

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За помощью к стражам закона обратилась 33-летняя беловчанка, которая сообщила, что из-за мошенницы лишилась 850 000 рублей.

Полицейские установили, что накануне потерпевшей позвонила незнакомка, которая представилась специалистом службы безопасности банка. Она рассказала, что неизвестные лица предприняли попытку оформить от ее имени кредит в размере 300 000 рублей. Для аннулирования заявки на заем аферистка предложила перевести деньги на "безопасный счет", которые якобы будут возвращены сразу же после закрытия операции.


В результате под диктовку злоумышленницы горожанка оформила на себя кредит в размере 295 000 рублей.

Постоянно находясь на связи со злоумышленником, она еще в трех банках оформила аналогичное количество кредитов, сняла всю сумму в размере более 850 000 рублей, под диктовку оформила виртуальную банковскую карту и перевела на нее все денежные средства, – уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Через некоторое время женщина попыталась связаться с лже-представителями банка, но безуспешно. Осознав, что попалась на обман, беловчанка обратилась к правоохранителям.


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкции статьи предусматривают максимальное наказание лишение свободы на шесть лет.

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