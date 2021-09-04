Жительница Кузбасса лишилась 800 тысяч рублей после разговора с «сотрудником банка»

Аферист обманул 39-летнюю жительницу Прокопьевска, оставив ее без 800 тысяч рублей, которые она, выполняя его инструкции, взяла в долг у банка. По информации полицейских, женщине накануне позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и начал рассказывать о том, что ее счет якобы взломали хакеры. В ходе беседы он также предложил ей «помощь».

- Собеседник убедил ее в том, что служба безопасности «заморозила» несанкционированную операцию, но для обнуления заявки жительнице Прокопьевска требовалось самой через приложение подтвердить ее и перевести все деньги на указанный счет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Женщина выполнила все инструкции – 800 тысяч «улетели» на чужой счет. Уже после этого «банкир» на связь выходить перестал, а горожанка с заявлением обратилась в полицию.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас полицейские занимаются розыском звонившего. Ему грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.