Жительница Кузбасса избила пенсионера кочергой ради наживы

Инцидент произошел в марте 2021 года в Междуреченске. К 62-летнему местному жителю пришла 41-летняя женщина, чтобы попросить денег в долг. Средства горожанка хотела потратить на спиртное. Пожилой мужчина отказал гостье. Тогда женщина нанесла несколько ударов кочергой по голове и рукам пенсионера. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал злоумышленнице деньги в размере 12 000 рублей.

Правоохранители задержали женщину и изъяли у нее 6 200 рублей и орудие преступления. Причиненные травмы расценили как легкий вред здоровью, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Росии по Кемеровской области.

Суд признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Злоумышленница получила наказание в виде трех лет и 8 месяцев лишения свободы. Свой срок она будет отбывать в колонии общего режима.