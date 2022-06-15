Жительница Кузбасса истязала 16-летнюю родственницу

Установлено, что жительница Кузбасса систематически избивала свою 16-летнюю родственницу, используя для этого малозначительные и надуманные поводы. При этом у девушки было заболевание, о чем злоумышленница знала, но не проявляла заботу о развитии подростка. Соседи заметили синяки и заплаканное лицо девочки, после чего обратились к правоохранителям.

В отношении 61-летней женщины было возбуждено дело об истязании заведомо несовершеннолетнего. В ходе предварительного следствия обвиняемая не сотрудничала со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.