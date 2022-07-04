Жительница Кузбасса добилась перерасчета платы за отопление

Жительница Ижморского района Кузбасса обратилась в прокуратуру после того, как обнаружила переплату за предоставление коммунальных услуг. Проверка показала, что ООО "Ижморская тепло-сетевая компания" начисляла и взимала плату с сельчанки за ту часть помещения, которая не отапливалась.

Прокуратура внесла руководителю организации представление и потребовала устранить нарушения, сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

В результате женщин получила перерасчет платы за отопление. Сумма переплаты составила более пяти тысяч рублей.