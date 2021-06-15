Жительница Кемерова пожаловалась на трудности с транспортом на Южном

По словам женщины, она проживает на Южном и является инвалидом 2 группы, из-за чего вынуждена часто ездить в больницу, однако проблемы с общественным транспортом усложняют эту задачу. Кемеровчанка отметила, что движение автобуса № 87 не соответствует расписанию и его не всегда можно на найти на карте с помощью спутника, а автобус № 32 работает без кондуктора и пропускает остановки.

В ответ на это представители мэрии рассказали, что руководство обоих транспортных компаний, которые обслуживают данные маршруты, уведомлены об указанных проблемах. Кроме того, в прошедшем месяце и в начале июня, по данным властей, выполнение рейсов автобусом № 87 почти достигло 100%.

Также в связи с жалобой в компаниях будет проведен внеплановый инструктаж водителей, сообщается на портале "Кузбасс.Онлайн".