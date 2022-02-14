Жительница Кемерова потеряла 15 000 рублей из-за проклятой фотографии

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Фото:  

Кемеровчанка поверила в легенду о наложенной на нее порче и перевела мошеннице 15 000 рублей.

Жительница Кемерова в интернете познакомилась с женщиной-целительницей, которая по фото определила, что на той порча.


Испуганная женщина согласилась на встречное предложение снять недуг и перевела новой интернет-знакомой по мобильному банку 15 000 рублей.

– Вскоре она решила поинтересоваться, когда же почувствует, что с ней все в порядке, однако страница аферистки оказалась удалена, – сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Когда 60-летняя женщина поняла, что оказалась в руках аферистки, обратилась в полицию.


Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье "Мошенничество" и ведут поиски подозреваемой. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Да!
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