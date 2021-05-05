Жительница Африки родила сразу девять детей

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Женщина из страны Мали стала матерью девятерых детей за один день. Из них пятеро – девочки, еще четверо – мальчики.

О родах сообщили в министерство здравоохранения Республики Мали.


Таким образом, стало известно, что после двухнедельного пребывания в больнице в Бамако, местную жительницу направили в Марокко по указу президента страны Ба Ндау. Там она оказалась в конце марта. Роды женщины прошли накануне. В этот же день она стала матерью сразу девяти детей: на свет появились пять девочек и четыре мальчика. Сейчас африканка и ее дети чувствуют себя хорошо.

– Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко, – приводят выдержку из сообщения Минздрава страны РИА «Новости».

Самой женщине, сумевшей выносить девятерых детей, сейчас 25 лет. Совсем скоро она сможет вернуться обратно в свой родной город Мали.

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