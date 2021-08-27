Жители Юрги пожаловались на разрушение детской площадки после ремонта

Жительница Юрги заявила, что обновили игровую площадку в прошлом году, но свою работу ремонтники выполнили с грубыми нарушениями: бетон они клали прямо поверх снега и по этой причине летом покрытие на объекте начало разваливаться.

– Недопустимо, чтобы дети приходили на такую площадку. Это полное безобразие, – заявил глава шахтерской столицы Сергей Цивилев.

Губернатор региона поручил своему заместителю по строительству Глебу Орлову отправиться на указанное место, чтобы оценить состояние территории, а также встретиться с заявительницей для разрешения проблемного вопроса.