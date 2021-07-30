Жители трех кузбасских городов надышались различными примесями в июне

Наиболее ядовитым оказался воздух в Новокузнецке, отметили в гидрометцентре. Эксперты выяснили, что в прошлом месяце жители разных районов города дышали токсичными веществами. Так, например, в Заводском районе зафиксирован высокий уровень фтористого водорода с максимальным показателем в 3,5 ПДК. В других районах отмечался повышенный уровень этого вещества. Также новокузнечане месяц вдыхали оксид углерода (Центральный и Куйбышевский районы), воздух в Кузнецком районе был насыщен формальдегидом (до 1,4 ПДК). Также в центре надышались фенолом (до 1,1 ПДК).

В кузбасской столице тоже не обошлось без фенола: его повышенный уровень отмечен в Рудничном районе (до 1,1 ПДК). Жители Заводского района провели месяц в дымке с аммиаком (до 1,2 ПДК). Высокий уровень оксида углерода отмечался в центре Прокопьевска. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,8 ПДК.

Вместе с тем жители двух городов столкнулись с большим количеством пыли в воздухе. В Новокузнецке это Центральный, Кузнецкий, Куйбышевский и Новоильинский районы (до 1,9 ПДК). В Прокопьевске — высокая концентрация в центре и повышенная в Рудничном районе. Максимум составил 5,3 ПДК.