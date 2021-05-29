Жители российского региона увидят кольцеобразное затмение

Как стало известно, за частичным солнечным затмением смогут пронаблюдать жители почти всех территории России. Исключением выступает Дальний Восток.

— В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко, — процитировали опрошенного респондента в издании.

Также Угольников пояснил, что при описанной затененности Солнца на Земле не образуется потемнение. Более того, явление можно будет и пропустить, если в определенным момент не посмотреть на звезду.

Своего пика затмение достигнет в 14:27 по московскому времени, уточнил ученый.

Пронаблюдать за тем, как наибольшая часть солнца – 94 процента – будет закрыто Луной, смогут жители Якутии. Само явление называется кольцеобразным затмением. Считается, как отметил ученый, что это первое подобное затмение за 50 лет.