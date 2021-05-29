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Жители российского региона увидят кольцеобразное затмение

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Частичное затмение солнца смогут пронаблюдать россияне 10 июня. Более редчайшее явление – кольцеобразное затмение – увидят жители Якутии. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Слова ученого передают РИА «Новости».

Как стало известно, за частичным солнечным затмением смогут пронаблюдать жители почти всех территории России. Исключением выступает Дальний Восток.

— В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко, — процитировали опрошенного респондента в издании.

Также Угольников пояснил, что при описанной затененности Солнца на Земле не образуется потемнение. Более того, явление можно будет и пропустить, если в определенным момент не посмотреть на звезду.


Своего пика затмение достигнет в 14:27 по московскому времени, уточнил ученый.


Пронаблюдать за тем, как наибольшая часть солнца – 94 процента – будет закрыто Луной, смогут жители Якутии. Само явление называется кольцеобразным затмением. Считается, как отметил ученый, что это первое подобное затмение за 50 лет.

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