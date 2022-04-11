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Жители прокопьевского двора пожаловались на невыносимое соседство со "свинарником"

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В сообществе социальной сети прокопчане выразили возмущение появлением в жилом дворе "свинарника", с которым специалисты, по мнению граждан, разбираться в ближайшее время не намерены.

По словам интернет-пользователя, речь идет о дворе у дома №2 по улице Ленина в Прокопьевске. Рассказчик указал, что на несколько жилых домов всего одна мусорная урна, которая с наплывом отходов не справляется. В результате люди бросают мусор у помойного бака, из-за чего территория быстро превратилась в "свинарник"

Когда уберут этот свинарник? Подъезд к ним имеется но никто этого делать видимо не собирается. Один ящик на весь двор, а должно быть минимум два!!!! Прошу применить меры немедленно!!! – сокрушился местный житель.

Судя по опубликованным кадрам, среди хлама оказались бесхозные коробки, элементы мебели, пустые бутылки, а некоторые граждане додумались упаковать мусор в крупные черные мешки.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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