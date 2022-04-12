Жители Прокопьевска пожаловались на непроходимые городские дороги

Так, сообщения от разъяренных состоянием дорог прокопчан появилось в сообществе Сергея Цивилева. При этом недовольства выразили сразу несколько местных жителей. Так, по мнению одного из рассказчиков, из-за отсутствия ремонта асфальтированного покрытия передвигаться по городу, по мнению граждан, возможно только на танке.

– Вы уважаемый Сергей Евгеньевич город Прокопьевск посетите, только на танке!!! На другом транспорте тут ездить не возможно, благодаря отличным дорогам, и еще введите масочный режим, а то скоро люди от пыли на дороге ЗАДОХНУТЬСЯ, – сокрушился автор письма.

К его негодованию присоединилась еще одна прокопчанка, которая охарактеризовала ситуацию с дорогами, как "кошмар".

– В деревнях дороги лучше, чем в центре города!!! Я как в прокопу заезжаю, плакать начинаю, машину жалко!!! Надо кому-то разбиться насмерть, чтобы власти зашевелились? – поинтересовалась женщина.

В ответ представительства правительства заявили, что в текущий момент специалисты принимают меры по устранению крупных выбоин на дорогах города, а уборка территорий якобы проводится каждый день.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Сети в сообществе губернатора Кемеровской области мужчина пожаловался, что из-за высокого спроса на Шерегеш в зимний сезон туристы укатали трассу, которая из Новокузнецка ведет автолюбителей прямиком в Бийск.