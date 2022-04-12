Жители Прокопьевска пожаловались на непроходимые городские дороги

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Жители кузбасского города заявили губернатору Сергею Цивилеву, что передвигаться по местным дорогам комфортно только на танке. На свои недовольства граждане получили официальный ответ.

Так, сообщения от разъяренных состоянием дорог прокопчан появилось в сообществе Сергея Цивилева. При этом недовольства выразили сразу несколько местных жителей. Так, по мнению одного из рассказчиков, из-за отсутствия ремонта асфальтированного покрытия передвигаться по городу, по мнению граждан, возможно только на танке.

Вы уважаемый Сергей Евгеньевич город Прокопьевск посетите, только на танке!!! На другом транспорте тут ездить не возможно, благодаря отличным дорогам, и еще введите масочный режим, а то скоро люди от пыли на дороге ЗАДОХНУТЬСЯ, сокрушился автор письма.

К его негодованию присоединилась еще одна прокопчанка, которая охарактеризовала ситуацию с дорогами, как "кошмар".

В деревнях дороги лучше, чем в центре города!!! Я как в прокопу заезжаю, плакать начинаю, машину жалко!!! Надо кому-то разбиться насмерть, чтобы власти зашевелились? – поинтересовалась женщина.

В ответ представительства правительства заявили, что в текущий момент специалисты принимают меры по устранению крупных выбоин на дорогах города, а уборка территорий якобы проводится каждый день.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Сети в сообществе губернатора Кемеровской области мужчина пожаловался, что из-за высокого спроса на Шерегеш в зимний сезон туристы укатали трассу, которая из Новокузнецка ведет автолюбителей прямиком в Бийск.

Да!
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