Жители Новосибирска устроили давку из-за выброшенных продуктов

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В социальных сетях появилось видео, на котором новосибирцы вытаскивают просроченные продукты из мусорного контейнера.

Группа жителей Новосибирска устроила давку у контейнера с испорченными продуктами. Об этом стало известно из социальных сетей, где появилось видео, на котором запечатлена данная сцена.


Оператор успел заснять момент, когда к мусорному контейнеру местного супермаркета сбежались несколько человек. Расталкивая друг друга, они принялись копаться в выброшенных продуктах, стараясь достать те, что еще можно употребить в пищу. Предположительно, в кадре находится ребенок, который помогает одному из взрослых сложить добытую в контейнере просрочку для дальнейшей транспортировки.

‒ Одновременно мерзко и больно это наблюдать, ‒ пишут горожане в комментариях к публикации.

Также новосибирцы отметили, что заснятые люди одеты вполне прилично и не похожи на голодающих. В комментариях предположили, что сцена на видео стала результатом жадности и нежелания работать.

Фото: Вконтакте / Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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