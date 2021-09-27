Жители Новосибирска устроили давку из-за выброшенных продуктов

Группа жителей Новосибирска устроила давку у контейнера с испорченными продуктами. Об этом стало известно из социальных сетей, где появилось видео, на котором запечатлена данная сцена.

Оператор успел заснять момент, когда к мусорному контейнеру местного супермаркета сбежались несколько человек. Расталкивая друг друга, они принялись копаться в выброшенных продуктах, стараясь достать те, что еще можно употребить в пищу. Предположительно, в кадре находится ребенок, который помогает одному из взрослых сложить добытую в контейнере просрочку для дальнейшей транспортировки.

‒ Одновременно мерзко и больно это наблюдать, ‒ пишут горожане в комментариях к публикации.

Также новосибирцы отметили, что заснятые люди одеты вполне прилично и не похожи на голодающих. В комментариях предположили, что сцена на видео стала результатом жадности и нежелания работать.