Жители новокузнецкой многоэтажки рассказали о своих "влажных" мечтах

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Многоквартирный дом в Новокузнецке увлажнился из-за пара, который валит из подвала уже несколько дней.

Житель Новокузнецка пожаловался в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн", что периодически подъезд в его доме по улице Суворова, 2 "парит". Мужчина связал это явление с тем, что из подвала многоквартирного строения выходит дым, от чего окна и стены становятся влажными.


Автор письма указал, что если в ближайшее время ответственные лица не предпримут мер, то многие конструкции сгниют и объект станет аварийным. Однако, с его слов, когда жильцы обратились за помощью к сотрудникам коммунальных служб, то те ничего не предприняли и игнорируют проблему до настоящего времени.


Официального ответа от администраторов ресурса не поступило, но несмотря на молчание люди верят, что в скором времени их мечта осуществится и дом снова станет сухим.

Да!
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