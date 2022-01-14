Житель Новокузнецка пожаловался в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн", что периодически подъезд в его доме по улице Суворова, 2 "парит". Мужчина связал это явление с тем, что из подвала многоквартирного строения выходит дым, от чего окна и стены становятся влажными.

Автор письма указал, что если в ближайшее время ответственные лица не предпримут мер, то многие конструкции сгниют и объект станет аварийным. Однако, с его слов, когда жильцы обратились за помощью к сотрудникам коммунальных служб, то те ничего не предприняли и игнорируют проблему до настоящего времени.

Официального ответа от администраторов ресурса не поступило, но несмотря на молчание люди верят, что в скором времени их мечта осуществится и дом снова станет сухим.