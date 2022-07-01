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Жители Новокузнецка заметили посреди водоема белую цаплю

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Фото:  

Южную столицу посетили крайне редкие для северных широт птицы. Очевидцы запечатлели необычных гостей на камеру.

Со слов жителей юга Кузбасса, цапля была замечена накануне в Новокузнецке, в районе Вертолетки. Видео с пернатым появилось в Сети.

– Сколько лет туда ходим, в первый раз такое видим. Люди, находившейся там, сказали, что они ходят каждый день кормить уток и третий день ее уже тут наблюдают, – следует из текста публикации.

Как сообщил журналисту AVOKADO кемеровский биолог Николай Скалон, на территории шахтерского края граждане могут заметить сразу три вида цапель: выпь (она рыжего цвета), серая цапля (имеет серо-черное оперение), а также белую цаплю, для которой характерно чистое белое оперение. При этом последняя прилетает к нам погостить с Алтайского края или же с Новосибирской области. Специалист указал, что в последнее время их визиты участились и они постепенно расселяются на северо-восток. Сейчас белая цапля занесена в Кузбассе в Красную книгу.

Видео: ВКонтакте / "Новокузнецк ОНЛАЙН"

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