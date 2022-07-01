Жители Новокузнецка заметили посреди водоема белую цаплю

Со слов жителей юга Кузбасса, цапля была замечена накануне в Новокузнецке, в районе Вертолетки. Видео с пернатым появилось в Сети.

– Сколько лет туда ходим, в первый раз такое видим. Люди, находившейся там, сказали, что они ходят каждый день кормить уток и третий день ее уже тут наблюдают, – следует из текста публикации.

Как сообщил журналисту AVOKADO кемеровский биолог Николай Скалон, на территории шахтерского края граждане могут заметить сразу три вида цапель: выпь (она рыжего цвета), серая цапля (имеет серо-черное оперение), а также белую цаплю, для которой характерно чистое белое оперение. При этом последняя прилетает к нам погостить с Алтайского края или же с Новосибирской области. Специалист указал, что в последнее время их визиты участились и они постепенно расселяются на северо-восток. Сейчас белая цапля занесена в Кузбассе в Красную книгу.