Жители Новокузнецка высмеяли запрет на выгул собак за ошибки

Так, местных граждан смутило слово "деСТкой" в табличке, в котором, очевидно, допущена орфографическая ошибка. Судя по фотографии, в предупреждении сказано, что владельцем собак нельзя выгуливать питомцев на территории для игр детей.

– В Новокузнецке на Циолковского замечена вот такая деСТкая площадка. Нам кажется, что от собак территория не станет хуже, – с иронией добавил автор снимка.

В комментариях интернет-пользователи приступили к активному обсуждению оплошности создателя запрета. При этом часть из подписчиков сообщества во "ВКонтакте" призналась, что прохожим не следовало бы "придираться к мелочам", поскольку неверное написание слова не искажает смысл сообщения. Некоторые же напомнили гражданам, что за выгул псов на детских площадках предусмотрен немалый штраф.