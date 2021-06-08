Жители Новокузнецка в среднем стали зарабатывать почти по 50 тысяч рублей

В своем выступлении на очередном заседании Совета народных депутатов Новокузнецка градоначальник озвучил среднюю номинальную заработную плату, которая была зафиксирована по итогам 2020 года. По словам Кузнецова, в среднем каждый месяц горожане получали по 48 611 рублей.

Также, согласно данным отчета мэра, средняя зарплата жителей Новокузнецка в 2019 году была меньше и составляла 45 925 рублей.

Ранее, специалисты Кемеровостата зафиксировали увеличение средней заработной платы по Кузбассу.