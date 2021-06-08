Жители Новокузнецка в среднем стали зарабатывать почти по 50 тысяч рублей

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Средняя зарплата в Новокузнецке по итогам прошлого года приблизилась к отметке в 50 тысяч рублей. Об этом рассказал глава города Сергей Кузнецов.

В своем выступлении на очередном заседании Совета народных депутатов Новокузнецка градоначальник озвучил среднюю номинальную заработную плату, которая была зафиксирована по итогам 2020 года. По словам Кузнецова, в среднем каждый месяц горожане получали по 48 611 рублей.


Также, согласно данным отчета мэра, средняя зарплата жителей Новокузнецка в 2019 году была меньше и составляла 45 925 рублей.


Ранее, специалисты Кемеровостата зафиксировали увеличение средней заработной платы по Кузбассу.

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