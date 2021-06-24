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Жители Новокузнецка начали жаловаться на нехватку лекарств в больнице

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В социальных сетях появилось сообщение о якобы нехватке лекарств и медицинских изделий в одной из больниц Новокузнецка.

По словам автора публикации, в новокузнецкой больнице № 29, куда также доставляют пациентов с COVID-19, появился дефицит лекарств.

– Здравствуйте! У нас мама попала в 29 больницу с ковидом. Ситуация такая, что нет лекарств. Говорят, что купить нужно вплоть до бинта и лейкопластыря, врачей не хватает! Помогите, что творится? – написал пользователь.

Позже в комментариях появилось сообщение со страницы, зарегистрированной как официальный аккаунт Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А.А. Луцика. В сообщении говорится, что госпиталь для лечения внебольничных пневмоний и коронавирусной инфекции оснащен в полном объеме. При этом уточняется, что у больных могут быть и другие препараты, назначенные до госпитализации и не имеющие связи с лечением COVID-19.


Что касается нехватки медицинского персонала, то в больнице также опровергли дефицит сотрудников.

Да!
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