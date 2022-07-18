Жители нескольких городов Кузбасса временно лишатся телерадиосигнала

Сотрудники Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что с 18 по 24 июля в нескольких городах Кузбасса пройдут временные отключения телерадиосигнала.
Территории обозначены следующие:
- Юрга – 18 июля, с 09:00 до 18:00. Перестанут транслироваться пакеты программ "РТРС-1" (Первый канал, "Россия-1", Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, "Россия-Культура", "Россия-24", Карусель, ОТР и ТВ Центр), "РТРС-2" (РЕН ТВ, "Спас", СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, "Звезда", "Мир", ТНТ и Муз-ТВ) и "Радио России";
- Новокузнецк – 18 и 19 июля, с 00:30 до 06:30. Прекратит вещание ТВН;
- Анжеро-Судженск – 19 июля, с 08:00 до 17:00. Пакеты программ "РТРС-1", "РТРС-2" и "Радио России";
- Краснобродский – 19-20 июля, с 09:00 до 17:00. Пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2";
- Новокузнецк – 19-20 июля, с 02:00 до 10:00. Прекратит вещание "Детское Радио", а 20 июля, с 09:00 до 15:00, "Пи FM";
- Кемерово – 21 июля, с 09:00 до 18:00. Пакеты программ "РТРС-1", "РТРС-2", а также "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Ди FM", "Русское радио";
- Темиртау – 20, либо 21, либо 22 июля – пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2", сообщают в пресс-службе РТРС.
Специалисты отметили, что временные отключения вызваны необходимостью профилактических работ, а также других плановых работ. Некоторые манипуляции могут быть перенесены из-за плохих погодных условий.
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