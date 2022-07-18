Жители нескольких городов Кузбасса временно лишатся телерадиосигнала

1
Фото:  

Специалисты предупредили о краткосрочном прекращении вещания телеканалов и радио в Кемеровской области.

Сотрудники Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что с 18 по 24 июля в нескольких городах Кузбасса пройдут временные отключения телерадиосигнала.


Территории обозначены следующие:

  • Юрга – 18 июля, с 09:00 до 18:00. Перестанут транслироваться пакеты программ "РТРС-1" (Первый канал, "Россия-1", Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, "Россия-Культура", "Россия-24", Карусель, ОТР и ТВ Центр), "РТРС-2" (РЕН ТВ, "Спас", СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, "Звезда", "Мир", ТНТ и Муз-ТВ) и "Радио России";
  • Новокузнецк – 18 и 19 июля, с 00:30 до 06:30. Прекратит вещание ТВН;
  • Анжеро-Судженск – 19 июля, с 08:00 до 17:00. Пакеты программ "РТРС-1", "РТРС-2" и "Радио России";
  • Краснобродский – 19-20 июля, с 09:00 до 17:00. Пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2";
  • Новокузнецк – 19-20 июля, с 02:00 до 10:00. Прекратит вещание "Детское Радио", а 20 июля, с 09:00 до 15:00, "Пи FM";
  • Кемерово – 21 июля, с 09:00 до 18:00. Пакеты программ "РТРС-1", "РТРС-2", а также "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Ди FM", "Русское радио";
  • Темиртау – 20, либо 21, либо 22 июля – пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2", сообщают в пресс-службе РТРС.

Специалисты отметили, что временные отключения вызваны необходимостью профилактических работ, а также других плановых работ. Некоторые манипуляции могут быть перенесены из-за плохих погодных условий.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38279

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined