Жители микрорайона в Кемерове пожаловались на 15-километровый путь до детского сада

Накануне в социальных сетях губернатора Кузбасса появилось сообщение от жителей поселка Улус, расположенного в Заводском районе Кемерова. Кемеровчане рассказали, что вынуждены возить детей в садик и школу на достаточно внушительные расстояния.

– Родители возят детей в детские сады на Вокзал, шв.фабрику. Как и где можно работать, если садик за 15 км от дома? От остановки Улуса до ближайшей остановки к школе 11 км и до школы 800 метров по дороге без тротуаров и промышленному району! Представили? А теперь вопрос, вы своего ребенка первоклашку, 2 класс, отправите одного в школу таким образом!? (стиль автора сохранен – прим. ред.) – посетовали жители Улуса.

На жалобы ответили представители администрации Кемерова. Они сообщили, что поселок закреплен за всеми детсадами Заводского района и дошкольной группой Мозжухинской школы.

– Дети, проживающие в поселке​ Улус, посещают дошкольную группу Мозжухинской школы, а также детские сады Заводского и Центрального районов. <...> Транспортная доступность к образовательным организациям обеспечена с помощью общественного транспорта, – сообщили власти.

Кроме того, сотрудники мэрии отметили, что пока строительство детского сада и школы в поселке Улус не планируется.