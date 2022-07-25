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Жители Междуреченска призвали силовиков запретить молодежи ночное веселье

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Молодежь закатила ночную "дискотеку" в центре Междуреченска, что не оценили сонные жители домов. Граждане призвали силовиков посетить веселое мероприятие.

На платформе "Кузбасс Онлайн" жительница Междуреченска пожаловалась на шумную молодежь, которая практически каждую ночь организовывает массовые гулянки на главном проспекте города, от чего жильцы домов не могут спать.

– Добрый день! Из ночи в ночь, проспект Коммунистический, превращается не в главную, пешеходную улицу города, а в главную дискотеку, – высказалась разъяренная интернет-пользовательница.

Женщина добавила, что в поздний час компании орут, включают громко музыку, а также распивают спиртное. При этом правоохранительные органы никаких мер по ликвидации поздних вечеринок не предпринимают, сказала она. На жалобу отреагировала еще одна междуреченка.

– Мы живем возле фонтана, рядом полиция, но увы слышат только жители. Маты, крики, музыка. В пятницу начинается вообще кошмар. Но никто не обращает на это внимание, – следует из текста.

В свою очередь, администратор сервиса заверил, что жалоба была передана на рассмотрение в отдел административных органов администрации городского округа.

Да!
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