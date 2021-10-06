Жители Ленинска-Кузнецкого ищут хозяев маленькой дрожащей собаке

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Жители кузбасского города рассказали в сообществе Сети, что обнаружили маленькую собаку дрожащей на асфальте возле одной из торговых точек.

Подписчики сообщества в социальной сети разместили пост с фотографией четвероногого друга. В подписи к публикации они указали, что при попытке забрать найденыша, в руки маленькая черная собака не далась.


В момент обнаружения питомец находился возле одного из магазинов в Ленинске-Кузнецком.

В Ленинск-Кузнецком нашли на улице Пушкино около магазина Fix-prise напротив Магнита потерялась собачка. Хотели забрать, не дает. Соседи говорили что провела ночь на асвальте, скулила (пункт. авторская прим. ред.), указано в тексте к кадру.

Также очевидцы указали, что животное очень ласковое. В момент обнаружения потеряшка лежал на дороге и дрожал. Автор предположил, что собака может быть домашней и попросил земляков забрать малыша с дороги. Связаться с составителям письма можно по номеру: 8 (951) 594-37-35

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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