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Жители кузбасского села пожаловались на воду с черным осадком

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Жители кузбасского поселка  возмутились тем, что у них из крана течет очень грязная вода.

В сообществе с кузбасскими новостями на просторах во "ВКонтакте" появилась жалоба от жителей села Суслово, что в Мариинском районе области. Они возмутились качеством проточной воды, а именно черным осадком, который своим видом напоминает землю.


По словам автора, то, что течет из-под крана, людям просто невозможно пить. При этом платить деньги за водоснабжение приходится.


В комментариях интернет-пользователи предложили поставить землякам в своих домах фильтры. Однако на обращение отреагировали и представители администрации Мариинского округа, которые под предлогом проверки данных попросили адрес, где возникла подобная проблема.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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