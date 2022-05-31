Жители кузбасского села пожаловались на воду с черным осадком

В сообществе с кузбасскими новостями на просторах во "ВКонтакте" появилась жалоба от жителей села Суслово, что в Мариинском районе области. Они возмутились качеством проточной воды, а именно черным осадком, который своим видом напоминает землю.

По словам автора, то, что течет из-под крана, людям просто невозможно пить. При этом платить деньги за водоснабжение приходится.

В комментариях интернет-пользователи предложили поставить землякам в своих домах фильтры. Однако на обращение отреагировали и представители администрации Мариинского округа, которые под предлогом проверки данных попросили адрес, где возникла подобная проблема.